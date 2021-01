Secretário do Meio Ambiente de Redenção toma medida “triste” para conter uso de entorpecentes na Praça do Bosque

O Secretário Aristóteles Alves, nesta quinta-feira (21), publicou em sua rede social uma imagem em que o teto da casinha do playground infantil da Praça do Bosque é desmontado por uma equipe do município. Segundo o Secretário de Meio Ambiente, a medida pode ajudar a reduzir o problema de ter pessoas que fazem uso de entorpecentes neste local, além de atrapalharem o lazer dos demais cidadãos.

“Triste né! Mas acredita que eu estou tirando esse telhado para ver se reduz a aglomeração de “jovens” fumando, ouvindo música edificantes e espantando as famílias e crianças do espaço delas brincarem!?!?! Viu ver como fica pela noite a iluminação” (Sic). Escreveu Aristóteles no instagram.

É fato que o uso de entorpecentes em locais públicos é uma questão que preocupa a Prefeitura de Redenção. Em 13/01, o vice-prefeito, Karlos Wonney, reuniu-se com representantes de entidades de segurança com o objetivo de encontrar uma solução para combater o problema. Na ocasião, segundo a Ascom, foram discutidas iniciativas que contribuam para a prevenção e conscientização. (Da Redação)