Após sucessivas quedas, valor do boi volta a subir no sul e sudeste do Pará.

A cotação da arroba do boi gordo começou nesta segunda-feira (24) em alta nos municípios do sul e sudeste do Pará. Todos os principais produtores tiveram valorização desde a semana anterior, com destaque para Água Azul do Norte.

Já no cenário nacional, foi registrada queda de 1,81% no preço do boi gordo. A arroba está sendo negociada a R$ 248,99 no estado de São Paulo, que é o mercado de referência. No mercado financeiro, a arroba abriu o dia cotada a R$ 246,35.

Na média móvel calculada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea)a tendência é estabilidade de com possibilidade de queda até mês que vem.

Confira os preços da arroba do boi gordo no sul no sudeste do Pará

Água Azul do Norte (via Frigol)

• Boi China R$ 212

• Boi comum R$ 205

São Félix do Xingu (via Frigol)

• Boi R$ 203

• Vaca R$ 185

Marabá

• Boi R$ 205

• Vaca R$ 187

Paragominas

• Boi R$ 205

• Vaca R$ 192

Redenção

• Boi R$ 200

• Vaca R$ 185

(A Notícia Portal/ FONTES: Frigol, Agrolink, Cepea e Pesquisa do Fato Regional)