Polícia Militar e prefeitura realizam formatura do proerd

Em solenidade realizada na Quadra de Esporte da Escola Madre Tereza, na manhã do 19 de novembro, a Polícia Militar e a prefeitura de Ourilandia do Norte através da Secretaria Municipal de Educação, realizaram a formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), que tem como instrutor o SGT PM THIAGO.

Foram entregues certificados para 200 formandos que prestaram o juramento, alunos do 7º ano. Antes da diplomação, foram distribuídos brindes para as três crianças melhor colocadas na redação do Proerd, como prova de incentivo à criatividade e avaliação do aprendizado do curso.

As autoridades que compareceram no evento foram o Cel PM Marcus Formigosa, comandante do CPRXIII, Maj PM Júlio Nascimento, comandante do 36ºBPM e o Secretário de Educação Professor José Leite.

O Comandante do CPRXIII Cel Formigosa em seu discurso, parabenizou a parceria existente entre a PM e a Prefeitura local e também o instrutor Sgt Thiago, pelo excelente trabalho prestado à comunidade e agradeceu aos pais e a todos os formandos e afirmou, que temos que cuidar do maior tesouro da humanida que são as nossas criancas e adolescentes, e quem participa do PROERD jamais se envolveram em qualquer tipo de ação criminal, o que prova que esse programa realmente faz a diferença na formação do caráter da nossa juventude.

O Secretário de Educação, professor José Leite, pontuou: “Com a presença de Deus sempre vamos vencer e, acreditamos que todas as crianças e adolescentes estão agora melhor preparados para enfrentar uma vida melhor, mais saudável e feliz. Esse trabalho só está acontecendo porque o prefeito Dr Júlio apoia essa ação educativa maravilhosa desde 2022.”

O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), começou em 1982, na cidade de Los Angeles, EUA, em parceria com o Departamento de Polícia daquela cidade e as escolas. No Brasil o programa foi introduzido no ano de 1992 na cidade do Rio de Janeiro. No Estado do Pará o Proerd foi implantado em agosto de 2003. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação)