Prefeito Wilton Lima assina ordem de serviço para construção de portal na entrada de Sapucaia

Terá início nos próximos dias a construção de um portal na entrada do município de Sapucaia, no sul do Pará. A obra contará com a frase “Seja bem-vindo e boa viagem” e teve a ordem de serviço assinada na manhã desta terça-feira (7) pelo prefeito Wilton Lima (MDB).

De acordo com o gestor municipal, a implantação dos pórticos tem como objetivo reforçar o acolhimento, a identidade e o orgulho da população sapucaiense. “Essa obra simboliza a hospitalidade do nosso povo e valoriza a imagem da cidade logo na entrada”, destacou o prefeito Wilton Lima.

O prefeito também agradeceu ao deputado federal Celso Sabino pela destinação de emenda parlamentar que viabilizou o investimento. Os recursos são carimbados e destinados especificamente para investimentos no setor turístico.

A construção do portal deve se somar a outras estruturas voltadas ao fortalecimento do turismo no município. Nos próximos dias, quem trafegar pela rodovia federal BR 155 no trecho entre Xinguara e Sapucaia, com destino a Marabá, poderá acompanhar o avanço de mais uma importante obra.

Além de embelezar a entrada da cidade, o portal também deve se tornar um ponto para registros fotográficos, reforçando a hospitalidade e a valorização do município de Sapucaia, conforme destacou o gestor municipal. (Roney Braga A Notícia Portal com imagens da Prefeitura de Sapucaia)