Ex-prefeito Darci Lermen se pronuncia e entra na polêmica entre ex-primeira-dama Carol Silva e Marquinhos M5

O caso da disputa por uma propriedade rural em Parauapebas ganhou novos contornos na noite desta terça-feira (23), com o registro de um Boletim de Ocorrência feito pelo ex-prefeito Darci José Lermen. A fazenda, situada nas proximidades da Vila Sansão, no Rio Azul, tem sido motivo de conflitos envolvendo Darci, sua ex-esposa Carol Silva e o empresário Marcos Moraes, conhecido como Marquinhos M5.

De acordo com o documento registrado por Darci na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, o ex-prefeito afirma que arrendou uma terra pertencente a Marquinhos M5 com o objetivo de criar gado. O terreno, localizado em uma área próxima ao Rio Itacaíunas, teria sido arrendado por dois anos como parte de um acordo relacionado à venda da propriedade.

Darci afirma que em fevereiro deste ano, Marquinhos M5 procurou encerrar o contrato de forma unilateral, solicitando a devolução do imóvel. Segundo o ex-prefeito, nos dois meses seguintes foi percebida uma queda no rendimento da criação de gado, ou seja, não estava dando lucros.

O ex-prefeito disse que só tomou conhecimento do desentendimento entre Carol Silva e Marquinhos por meio de publicações nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver ambos em um acalorado bate-boca na propriedade rural. A presença de Carol no local se deve ao fato de ela ser ex-esposa de Darci e o pai dela estar morando na fazenda.

“Estava ocorrendo uma contenda entre Marcos Moraes e Carol Silva, minha ex-esposa”, relatou Darci no boletim. Por esse motivo, ele compareceu à Seccional para prestar esclarecimentos e registrar oficialmente sua versão dos fatos.

Na tarde de terça-feira, o Portal Pebinha de Açúcar já havia publicado uma matéria relatando a polêmica, com base em vídeos que circularam nas redes sociais e no boletim de ocorrência registrado por Carol Silva. Na ocasião, ela acusou o empresário Marquinhos de invadir a fazenda de maneira agressiva, exigindo a desocupação da propriedade. Ela ainda usou o Instagram para desabafar: “Fui surpreendida por um empresário que está agindo a mando do meu ex…”.

Com o novo boletim, o caso passa a ter mais uma versão oficial, desta vez apresentada pelo ex-prefeito, e deve seguir agora para a Justiça, onde as partes envolvidas tentarão comprovar suas alegações. A disputa segue gerando grande repercussão nas redes sociais e nos bastidores da política local. (A Notícia Portal com informações do Pebinha de Açucar/ Foto: Divulgação)