Rio Maria: Homem ameaça pessoas com espingarda, e acaba preso no município.

O homem foi preso nesta quarta-feira (23) de agosto, por porte ilegal de arma de fogo na Vila Escalada do Norte, no município de Rio Maria, no sul do Pará. Ele foi preso acusado de fazer ameaças de morte a moradores da vila, usando uma espingarda calibre 20.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Policia Civil comandada pelo Delegado Dr. Luiz Almeida, foi informada que o homem sempre que ingeria bebida alcoólica, fazia ameaças as pessoas com uma espingarda em punho.

A equipe Polícia foi até a vila, prendendo o acusado em sua residência. Dentro do imóvel foi encontrado a arma usada nas ameaças.

O suspeito que não teve o nome divulgado, foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. (A Notícia Portal/ Blog Luiz Pereira)