ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU FESTA JUNINA PARA USUÁRIOS DOS SCFV

A Prefeitura Municipal de Redenção, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, juntamente com o núcleo do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizou na última quarta-feira (28/6), as festividades juninas cumprindo uma vasta programação.

No período da tarde a festa aconteceu no espaço Recanto Gerações com a participação das crianças e adolescentes na apresentação de dança da quadrilha junina e trajes típicos com o tema: “Arco-íris”, música, canjica, pipoca, cachorro quente, bolo, refrigerantes, sucos e arroz doce. O evento também comemorou com “Parabéns a Você!”, todos os aniversariantes que completaram anos nesse primeiro semestre.

Para a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Jucema Furtado, momentos de confraternização e diversão como as festas juninas são importantes para o fortalecimento dos vínculos dos usuários dos serviços.

“Na verdade, as festas juninas são uma marca registrada da cultura brasileira, o que garante também o fortalecimento cultural, mais aprendizado e conhecimento para as crianças e adolescentes atendidos no SCFV, sempre ressaltando a dedicação de toda a equipe que não mediu esforços na organização, dedicação e muito amor pelos nossos usuários”, afirmou a secretária. (A Notícia Portal/ Ascom/Secretaria de Assistência Social)