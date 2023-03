SÃO FÉLIX DO XINGU: ‘Operação Curupira’ apreende cinco escavadeiras em garimpo

Em ação conjunta de agentes que atuam na Base fixa de São Félix do Xingu, no âmbito da “Operação Curupira”, foram apreendidas cinco escavadeiras na última segunda-feira (27), no garimpo Pedra Preta, a 81 quilômetros de distância da sede do município. As licenças ambientais do garimpo estavam vencidas.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento aéreo para verificação de pontos de desmatamentos, levantados pela Assessoria Especial de Inteligência e Segurança Corporativa (AISC), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A ação mobilizou agentes das polícias Civil e Militar, Semas e Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que atuam diariamente na região.

Investigação – Após a apreensão do maquinário, o proprietário do garimpo foi conduzido pelos policiais para prestar depoimento. Contra ele foi instaurada investigação pelo crime de extração irregular de minério, e também foi instaurado auto de apreensão das máquinas pela Semas.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as ações são ininterruptas, para que os crimes continuem sendo inibidos nas áreas afetadas pelos delitos ambientais. “Estamos há quase 15 dias atuando em conjunto com os órgãos de meio ambiente e fiscalização, para que nossas ações resultem na redução significativa desse tipo de crime. Já realizamos varias incursões a partir de levantamentos prévios, o que nos possibilita chegar a áreas como essa, em que realizamos as apreensões do maquinário. Portanto, vamos seguir nos locais onde já estamos, demonstrando a presença do Estado em não recuar diante de delitos como esse, além da nova base que será implantada em Novo Progresso (município do sudoeste paraense), para expandir a operação”, informou Ualame Machado.

