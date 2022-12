XINGUARA-PA: Polícia prende jovem com moto furtada

Policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO) do 17º BPM de Xinguara prenderam no último final de semana, um homem com uma moto furtada.

Os militares receberam uma denúncia de populares de que um indivíduo estava na saída da cidade com duas motocicletas em atitude suspeita.

Chegando no local, os policiais encontraram o suspeito com 6 litros de gasolina e as duas motos, uma CG TITAN 125 cor verde sem placa e uma Yamaha YBR de vermelha.

Após consulta veicular foi descoberto que a moto YBR havia sido furtada em Xinguara, no dia anterior a sua recuperação.

O homem recebeu voz de prisão sendo apresentado com as motocicletas na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para as demais providencias que o caso requer.

Fonte: Blog do Luiz Pereira

#polícia #políciamilitar #moto #furtada #motocicleta #xinguara