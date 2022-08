CONCEIÇÃO: Médico que estava atuando de forma ilegal foi preso pela polícia civil

Falso médico é preso pela polícia civil neste sábado (06), segundo informações ele já teria atuado ilegalmente em outras cidades.

Usando o registro (CRM) de um médico de São Paulo, Emanoel Henrique Cardoso, foi preso no sábado 6 de agosto, por uma equipe da Polícia Civil da Delegacia de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão, o falso médico estava atuando no Hospital Regional do município (HRCA) de Conceição do Araguaia.

As investigações estão sendo conduzidas pelo Delegado Dr. Ivan Moraes. Há informações de que o falso médico já teria atuado como falso médico em outras cidades. (A Notícia Portal / com informações de Luiz Pereira)