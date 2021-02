PAU D’ARCO: Prefeito Fredson está em Brasília buscando verbas para equipar o novo hospita

Durante esta semana o prefeito de Pau D’arco, Fredson Pereira (PODEMOS) esteve em Brasília onde desenvolveu uma agenda produtiva para o município. A pauta incluiu a busca de recursos para a compra de mobília e aparelhos para o novo hospital municipal que está em fase de conclusão; manutenção e adequação de estradas vicinais e aquisição de ônibus para o transporte escolar.

Fredson participou de audiência no Ministério da Saúde onde está pleiteando verbas para mobiliar e equipar o hospital. Mais de R$ 3 milhões já foram gastos na obra que já está em fase de acabamento “Podemos dizer que está é uma das fases finais para inaugurarmos o tão sonhado novo hospital”, disse Fredson. A obra que teve início em outubro de 2017, vai proporcionar melhor atendimento à população que receberá uma nova estrutura com centro cirúrgico, 25 leitos divididos em enfermarias para homens, mulheres e crianças. “Estamos otimistas em relação a conclusão das obras e aquisição das mobílias e equipamentos”, explicou o prefeito.

Fredson também esteve no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) onde está viabilizando verbas para adequação de estradas na área rural de Pau D’arco em especifico na região do Araguaxim, onde será feito o rebaixamento de uma serra, melhorando o acesso à região.

Na sede do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fredson Pereira encaminhou a demanda para aquisição de seis novos ônibus para o transporte escolar, “Nossa meta é zera essa necessidade, para que o município possa economizar”, disse. Atualmente o município tem nove carros locados, cinco ônibus e quatro vans, com as novas aquisições o prefeito garante que não será mais necessária a locação dos carros. “Agradeço o apoio recebido da deputada federal e presidente nacional do PODEMOS, Renata Abreu que está nos ajudando em Brasília”, finalizou o prefeito. (da redação)