Prefeitura de Xinguara em parceria com o INCRA entrega 55 títulos de terra a pequenos produtores rurais

Cinquenta e cinco (55) produtores rurais dos projetos de assentamentos Maringá e Maria Rita, viram o sonho de terem o título de suas terras, se transformando em realidade neste sábado dia 28 de Agosto.

Neste dia histórico, a Prefeitura de Xinguara através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, e em parceria com o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, realizou o ato de entrega de domínio de títulos aos produtores rurais no Distrito São José.

O evento, contou com a presença do prefeito Dr. Moacir, do vice Vilmones Silva, o superintendente regional do INCRA no Sul do Pará, Aveilton Souza, secretário Fábio Queiroz, presidente da Câmara de Vereadores Adair Marinho, e demais autoridades, e convidados para o ato solene.

Com a parceria entre a Prefeitura de Xinguara e o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foi possível inaugurar o Núcleo de Regularização Fundiária do Município na última quinta-feira dia 26, e realizar a entrega de domínio de títulos de propriedades rurais.