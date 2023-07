A empresa TALITA DE AZEVEDO CARDOSO – ME, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Xinguara a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para ATIVIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA, registrada no CNPJ: 17.709.161/0001-51 com endereço na Avenida Xingu, N°300, Bairro Centro, cidade de Xinguara-PA, CEP 68.555-013.