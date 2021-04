RALLY DOS SERTÕES FIRMA PARCERIA COM GRUPO BANDEIRANTES PARA COBERTURA EM 2021

Maior competição off-road das Américas, o Sertões vai ganhar amplo espaço na TV aberta na sua 29ª edição. A Dunas Race, empresa que promove e organiza a prova, firmou uma parceria com o Grupo Bandeirantes para a cobertura da disputa em 2021 ao longo de todo o ano. O acordo, que incorpora as áreas editoriais e comerciais, envolve os canais Band, na TV aberta, além da BandNews TV e do BandSports, além das emissoras de rádio e também nas plataformas digitais.