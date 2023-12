Polícia Civil do Pará forma 138 novos agentes para reforçar o efetivo em todo o estado

A Polícia Civil do Pará (PCPA) realizou, no último sábado, a solenidade de formatura da última turma de aprovados no concurso público de 2020. A turma, composta por 138 integrantes, sendo 71 delegados e 67 investigadores, junta-se aos mais de 1.250 policiais civis já formados, totalizando um efetivo de 1.388 servidores. Este é o maior concurso já oferecido para a Polícia Civil em nível superior no estado.

O governador Helder Barbalho enfatizou a importância da ampliação da Polícia Civil para garantir a presença em todos os 144 municípios paraenses. Ele ressaltou o papel investigativo da polícia judiciária na prevenção e resposta a ações criminosas. Com a formação de mais delegados e investigadores, a intenção é universalizar a presença da Polícia Civil em todas as delegacias do Pará.

A formação dos novos agentes foi conduzida pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) e envolveu candidatos do cadastro reserva dos concursos C-206 e C-207. O evento ocorreu no auditório do Seminário Maior São Pio X, em Ananindeua, e contou com a presença de diversas autoridades.

Os formandos passaram por um treinamento intensivo de três meses e meio, totalizando 680 horas/aula, com o objetivo de desenvolver técnicas que proporcionem um desempenho profissional eficaz. O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou a estratégia do governo para fortalecer a instituição, visando resultados mais positivos no combate e prevenção da violência. (A Notícia Portal com informações de Agência Pará)