Carro capota na rodovia BR-155 próximo a Xinguara.

Um carro de passeio capotou após o motorista perder o controle da direção ao tentar evitar uma colisão frontal com um caminhão que seguia em s

entido contrário. O motorista nada sofreu.

O acidente aconteceu no início da tarde de segunda-feira (25), na Rodovia BR-155 entre Xinguara e Rio Maria, próximo ao frigorífico Mafripar.

De acordo com informações de testemunhas, o carro seguia sentido a Xinguara, para evitar uma colisão com o caminhão que seguia sentido a Rio Maria, o motorista do veículo de passeio acabou perdendo o controle da direção e capotou parando de rodas para cima no meio da pista.

A pista não chegou a ser totalmente interditada, mais o trafego ficou lento nos dois sentidos da rodovia. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)