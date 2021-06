Água Azul do Norte: Município se prepara para receber importante projeto de mineração de ouro

Prefeito Isvandires Martins Ribeiro ‘Vandim’(MDB) o Vice-Prefeito Antônio de Sousa Leite ‘Tonhão’ (PSB), sua equipe de governo, o Presidente da Câmara Rodrigo de Souza Leite ‘Rodrigão da Canadá’ (PR), o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia José Fernando M. Gomes Jr. e o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Água Azul do Norte Weverson Costa se reuniram na segunda-feira(28) para apresentação do projeto de implantação da usina de extração de ouro da empresa Bemisa Mineração.

A empresa vem a 4 anos realizando pesquisas para a implantação do projeto de mineração. A previsão, segundo a empresa é gerar 240 empregos diretos.

O gerente Regional do SEBRAE também esteve na reunião para anunciar a viabilização de cursos treinamentos para a capacitação de empresários e funcionários, a fim de torná-los mais competitivos para aproveitar as oportunidades que serão geradas em torno desse novo empreendimento.

O prefeito Vandin, informou que a prefeitura vai entrar com a cessão de um prédio para instalar a sede da Associação de Comercial de Água Azul do Norte.e também a sala do empreendedor (SEBRAE). Bemisa já começou a recrutar trabalhadores através do SEBRAE e SENAR.

O Grupo Bemisa foi fundado em 2007 e, atualmente, conta com nove projetos de diferentes commodities minerais distribuídos por sete estados brasileiros.

O licenciamento ambiental, deve ser expedido pelo governo do Estado do Pará, para iniciar as obras de construção da usina, o que deve ocorrer até o mês de Outubro uma jazida localizada a 8 km da sede do município. Previsão de exploração da primeira etapa é de 10 anos com uma produção de 300 toneladas ano.

No município já funciona uma mina de exploração de níquel desde 2020, operada pela OZ Mineração com cerca de 300 funcionários trabalham na mina, contribuindo com a renda do município em cerca de 400 mil ao mês.