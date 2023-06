Xinguara: Prefeitura inicia as oitivas setoriais da lei Paulo Gustavo com a classe cultural e artística

Nesta segunda-feira (12) a Secretaria de Educação e Cultura iniciou as oitivas da Lei Paulo Gustavo (LPG). Haverá abertura de diálogo com artistas de cada segmento artístico cultural, sobre seu nicho especificamente. A partir disso, será produzido os editais de maneira inclusiva em conjunto com a classe cultural.

As oitivas são reuniões para ouvir a classe artística sobre a Lei Paulo Gustavo, tendo como objetivo principal, planejar as ações e a execução dos recursos que serão destinados pela lei. A Secretaria de Educação e Cultura preparou uma série de reuniões com artistas, produtores, técnicos e agentes culturais de todas as linguagens e setores da cultura, em especial o setor áudio visual que recebeu o maior número de inscrições, e que vai receber a maior parcela dos recursos.

Ontem (12), a escuta foi com o público do audiovisual. Hoje (13), às 18h será a vez da galera da música. Quinta-feira, (15), será a vez de dialogar com os artistas voltados para o cinema e demais artes. Todas as reuniões acontecerão na Casa da Cultura, localizada na rua 03, Praça Ary Guedes (Praça do terminal rodoviário), às 18h. (A Notícia Portal/ Prefeitura de Xinguara)