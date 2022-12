Shows nacionais agitam o 31° aniversário de Água Azul do Norte

Hoje inicia a programação de aniversário de Água Azul do Norte. Serão 4 dias de atrações nacionais que prometem agitar a população de toda a região.

Nesta noite (01), o show fica por conta da banda gospel Casa Workship. Amanhã a programação segue com o concurso Miss Água Azul do Norte e o show da badalada Manu Batidão.

No sábado (03), a noite vai ser regada de muito forró com a atração Saia Rodada. E no domingo para encerrar a festa com chave de ouro a apresentação da banda Som de Santidade.

A organização é por conta da prefeitura municipal de Água Azul do Norte, que conta com a presença da população Sul Paraense. (A Notícia Portal)