Mais de mil famílias do sul e sudeste do Pará já foram atendidas pelo Luz Para Todos em 2023

O Programa Luz Para Todos (PLPT) do Governo Federal segue atendendo diversas famílias que residem em áreas rurais e não possuíam acesso à energia elétrica. Na região sul e sudeste do Pará, o programa atendeu 1.155 famílias de janeiro a julho de 2023, com aproximadamente 30 milhões de reais em investimentos para construção de novas redes elétricas, que foram executadas pela Equatorial Energia Pará, levando energia de qualidade para quem nunca teve antes.

No mês de agosto, 422 famílias receberam atendimento via PLPT na região, contemplando áreas rurais dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Palestina do Pará, Novo Repartimento, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras.

No Ramal Santa Isabel, pertencente à zona rural de Palestina do Pará, a dona Eliene da Silva vive com seus 5 filhos e o esposo há cerca de um ano sem energia elétrica, utilizando apenas uma bateria recarregável para o necessário no dia a dia. “Antes de sermos atendidos pelo Programa não podíamos assistir televisão por muito tempo, se não tivéssemos óleo para a lamparina ficávamos no escuro, era muito complicado”, descreve.

Eliene veio de Natal do Rio Grande do Norte para começar uma nova vida no Pará e devido não ter energia elétrica em sua propriedade, ela e o esposo, adiaram algumas aquisições, como a geladeira. Até que em agosto deste ano, as obras do PLPT chegaram para o ramal onde vive. “Estamos fazendo muitos planos agora e a geladeira será o primeiro deles”, comemora.

O PROGRAMA

Criado em 2003, o Programa busca promover o acesso de famílias residentes em áreas rurais à energia elétrica, de forma gratuita, acabando com a exclusão elétrica no país, por meio das extensões de rede, implantação de sistemas isolados e realização de ligações domiciliares.

O Executivo de Obras da Equatorial Energia Pará, Newton Mescouto, explica que o atendimento do PLPT é realizado com base no levantamento de domicílios rurais sem energia elétrica, feito pela distribuidora. “Estão sendo priorizados os domicílios com cadastro validado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, conforme a Resolução 2.545, de 14 de maio de 2014”, finaliza.

O PLPT tem priorizado os beneficiários do Programa Brasil sem Miséria, escolas rurais, quilombolas, indígenas, assentamentos, ribeirinhos, pequenos agricultores, famílias em reservas extrativistas, afetadas por empreendimentos do setor elétrico e poços de água comunitários. (A Notícia Portal/ Equatorial)