Concurso TJPA: Vagas para Juiz e salários de R$ 32 mil; confira!

O novo concurso TJ PA (Tribunal de Justiça do Estado do Pará) para o cargo de juiz substituto segue em fase de preparação. Na sessão ordinária da última quarta-feira, 3 de abril, foi definido que a seleção contará com uma oferta de 30 vagas, além de formar cadastro reserva de pessoal. O quantitativo é um pouco inferior ao total divulgado em fevereiro, que era de 40 oportunidades. Novas informações sobre o certame devem ser anunciadas em breve.

O TJ PA já conta com comissão organizadora formada, trabalhando na elaboração do edital de abertura de inscrições. Somente após este procedimento, a definição da banca organizadora e a assinatura do respectivo contrato poderá ser confirmada a data precisa de início da seleção.

Esse será o primeiro concurso a exigir a aprovação no Concurso Nacional da Magistratura para concorrer. Além disso, os aprovados devem possuir formação de nível superior em direito, além de três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial da carreira atualmente é de R$ 32.228,69.

Concurso TJ PA: saiba como foi a última seleção

O último concurso TJ PA para juiz ocorreu em 2019, quando foram oferecidas 50 vagas. A banca organizadora, na ocasião, foi o Cebraspe. (A Notícia Portal/ Diário do Pará).