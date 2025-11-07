Segup coordena segurança do Enem em 89 municípios do Pará

Mais de 4 mil agentes de segurança estão mobilizados na Operação Enem 2025, coordenada pela Segup, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para garantir a escolta e distribuição das provas do exame em 89 municípios paraenses.

Por conta da COP30, em Belém, as provas serão aplicadas em duas etapas: 9 e 16 de novembro, em 86 municípios do interior; 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba.

O Pará tem 229 mil inscritos, o quinto maior número do país. As operações de segurança começam às 6h, com a escolta dos malotes pela Polícia Militar, que atua por terra, ar e rios, utilizando mais de 430 viaturas e 12 motocicletas.

A ação é monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Regionais, presentes em Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix do Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba, Altamira e Parauapebas. Todos os centros são coordenados pela Defesa Civil, em Belém, durante os dias 9 e 16 de novembro.

No dia da prova, o policiamento será reforçado e o videomonitoramento feito pelas câmeras e totens de segurança. O encerramento da operação está previsto para as 23h, com o recolhimento dos malotes que seguem para correção em São Paulo.

Segundo o secretário Ualame Machado, o objetivo é garantir tranquilidade e segurança aos participantes, com a integração de órgãos estaduais, municipais e federais, além de parceiros como Seduc, Detran, Exército, Correios, Equatorial e Inep. (A Notícia Portal com informações de Roberta Meireles (SEGUP) e Fotos/ Bruno Cruz Agência Pará)