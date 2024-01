REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO AUTO POSTO IAMA LTDA

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O AUTO POSTO IAMA LTDA CNPJ/MF Nº 02.335.193/0001-67 e Inscrição Estadual n.º 15.196.369-0, Instalado no município de Redenção, Estado do Estado do Pará, sito a Rod. BR 155, s/n, Km 0, bairro Ademar Guimarães, CEP 68.551-971, torna público que requereu, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a renovação da Licença de Operação para a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de lubrificantes