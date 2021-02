Durante a manhã desta terça-feira (16) o IBAMA deflagrou uma operação nas terras indígenas Kayapó no município de Ourilândia do Norte, no Sul do Pará. Durante a operação máquinas PC foram queimadas e os homens do IBAMA e da Polícia Civil entraram em confronto com garimpeiros, balas de borracha foram disparadas contra os garimpeiros na tentativa de dispersá-los da área indígena. (da redação, com informações de FATO REGIONAL)