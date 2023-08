Filho mata o próprio pai no Dia dos Pais, em Parauapebas, no Pará

Um homem matou o próprio pai no domingo (13) de Dia dos Pais em Parauapebas, no sudeste do Pará, e foi preso em flagrante pela polícia.

Segundo testemunhas, a nora da vítima estava sofrendo agressões do suspeito, quando o pai interveio em defesa da mulher com um facão em mãos, e foi morto pelo filho a tiros de arma de fogo.

Ainda de acordo com pessoas próximas, a relação do pai com o filho era complicada por conta da personalidade violenta do suspeito.

A Polícia Civil (PC) informou que a delegacia de Paraupebas apura as circunstâncias do crime. (A Notícia Portal/ G1 Pará)