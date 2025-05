Acerto de contas? Homem esfaqueia dois e é encontrado morto com seis tiros na zona rural São Félix do Xingu

A Polícia Civil investiga um caso grave de violência ocorrido no município, envolvendo esfaqueamento e execução a tiros. A sequência de crimes teve início na noite de quarta -feira (14), por volta das 22h, em uma fazenda próxima à Vila São Francisco, zona rural de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, duas pessoas, identificadas como Antônio Gedeon e Francisco Dias Chagas de Amorim, foram esfaqueadas durante um desentendimento no local. Após receberem atendimento de urgência no posto de saúde da Vila Teilândia, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Tucumã.

O vaqueiro Francisco Dias, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu nesta quinta-feira (15), no Hospital Regional de Ourilândia do Norte. Já o fazendeiro Antônio Gedeon permanece internado.

Durante a continuidade das diligências, ainda na quinta-feira (15), a equipe policial localizou um corpo com múltiplas perfurações por arma de fogo em uma estrada vicinal que liga as Vilas Ladeira Vermelha e Teilândia. A vítima foi identificada como Patrick Silva Pereira, apontado como o principal suspeito de ter cometido o ataque a faca contra Gedeon e Francisco.

Patrick Silva apresentava pelo menos seis perfurações, aparentemente causadas por disparos de arma de fogo. A polícia acredita que o crime possa se tratar de um possível acerto de contas ou vingança, hipótese que será investigada.

O corpo foi removido para a sede do município de Tucumã, onde estão sendo adotadas as providências legais e periciais cabíveis. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias e a autoria dos fatos. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. (Roney Braga A Notícia Portal)