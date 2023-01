Eleito governador, Helder Barbalho realiza posse em quatro lugares.

É de praxe que os governadores eleitos realizem sua posse somente na capital do estado, mas Helder Barbalho, fez sua cerimônia em quatro cidades do Pará: Belém, Marabá, Santarém e Breves.

O governador reeleito no último pleito estadual, Helder Zahluth Barbalho e a vice-governadora eleita Hana Ghassan, tomaram posse nos seus respectivos cargos na manhã deste domingo (01/01), na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), na capital paraense, em Belém. O evento reuniu familiares dos empossados, deputados e autoridades estaduais, federais, além de convidados e a população.

Em seu discurso, Helder Barbalho ressaltou compromisso com desenvolvimento socioeconômico do Pará, em especial, com as áreas de educação, meio ambiente, infraestrutura, saúde e segurança pública.

Posse também em Marabá, Santarém e Breves:

Além da solenidade de posse na capital do Estado, em respeito à população paraense, outras três cidades, de diferentes regiões do Estado, também irão receber uma versão da solenidade de posse. Em Marabá, na região Sudeste, e Santarém, na região Oeste, as solenidades serão realizadas nesta segunda-feira (02) às 15h e 18 horas, respectivamente. Já em Breves, no Arquipélago do Marajó, a solenidade será na terça-feira (03).

Fonte: Agência Pará.