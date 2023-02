SANTANA DO ARAGUAIA-PA: Polícia Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas

Uma ação da Polícia Militar da cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará, levou para a cadeia um homem suspeito de estar atuando como traficante no Setor Seringal nesta quinta-feira (9).

O homem com as iniciais de C.D.N Soares, foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda ostensiva pelo populoso setor da cidade de Santana do Araguaia.

A prisão ocorreu no momento em que o indivíduo se encontrava em atitude suspeita em frente uma residência apontada como ponto de venda de produto entorpecente, popularmente conhecida como ‘boca de fumo’’.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado tentou empreender fuga pedalando uma bicicleta, mas a magrela não foi páreo para a viatura policial, que interceptou o criminoso.

Antes de ser preso, o suspeito, tentou despachar uma sacola plástica contendo uma grande quantidade de produto entorpecente conhecido como crack. A droga estava pronta para ser comercializada pelo traficante. Juntamente com as 125 petecas de crack, foi encontrado na sacola, uma balança de precisão e o valor de R$ 303,00 reais em espécie, produto da venda do produto entorpecente.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Blog do Dinho Santos.