Com onda de calor excepcional no Pará, saiba como ter um consumo eficiente de energia

De acordo com a MetSul Meteorologia, nos próximos dias, vários estados brasileiros passarão por uma onda de calor excepcional, com possibilidade dos termômetros, em algumas cidades, chegarem até a 45ºC. O Pará será um dos atingidos pelo fenômeno atmosférico. Por isso, a Equatorial orienta sobre o consumo de energia consciente para que este momento não represente um aumento significativo na conta de energia.

Uma das principais dicas é aproveitar a luz natural e evitar deixar lâmpadas acesas durante o dia, principalmente na área externa da casa. À noite, é importante desligar as lâmpadas dos ambientes que não forem utilizados.

Para quem tem ar-condicionado, a dica é colocar a temperatura na opção 23ºC. Dessa forma, o compressor irá consumir menos energia e o conforto será mantido. Outra dica é fazer o uso do aparelho intercalado com o ventilador em dias menos quentes, pois ventiladores consomem menos energia.

Sobre os eletrodomésticos, é importante retirá-los da tomada quando ninguém estiver utilizando. Isso vale principalmente para os cabos de televisão e carregador de celular, que, geralmente, são esquecidos plugados na tomada.

De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, um consumo eficiente da energia em casa, mesmo nos dias mais quentes, garante que o cliente não tenha uma surpresa ao receber a fatura, já que quanto maior o consumo, mais alto o valor da conta.

“Moramos em um estado com temperaturas elevadas, então é importante ter essa conscientização sustentável tanto para o bem do planeta quanto para educação financeira. Nos próximos dias, é só ficar mais atento com esse consumo”, afirma Jorivaldo. (A Notícia Portal/ Equatorial