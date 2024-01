São Félix do Xingu: Ônibus tomba na estrada sentido a Sudoeste

Segundo testemunhas um caminhão teria fechado o veículo de passageiros, que tentava a ultrapassagem. Esse foi o segundo acidente em menos de 24horas na região de São Félix do Xingu.

O ônibus com passageiros saiu da cidade de Tucumã na tarde de quarta-feira (10), e estava seguindo para o Distrito Sudoeste, em São Félix do Xingu, no sul do Pará.

As informações foram repassadas pôr Internautas que não souberam precisar as causas reais do acidente. Algumas testemunhas afirmam terem visto o ônibus tentando ultrapassar um caminhão Julieta que estaria no mesmo sentido da estrada.

Ainda de acordo com testemunhas, várias pessoas ficaram feridas, inclusive crianças que viajam no veículo. Os próprios passageiros e pessoas que passavam pelo local na hora do acidente, prestaram os primeiros socorros aos feridos. (A Notícia Portal/Jucelino Show repórter de Tucumã)