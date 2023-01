Ministra do Reino Unido conhece SAFs e projetos de desenvolvimento sustentável realizados pelo Pará

Acompanhada de moradores da comunidade São Manoel, no território quilombola Jambuaçu, que reúne 15 comunidades quilombolas, a ministra de Estado do Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido, Thérèse Coffey, conheceu de perto os Sistemas Agroflorestais (SAFs) presentes no município de Moju, Região do Baixo Tocantins, que concentra a produção sustentável do local.

A ministra estava acompanhada pela embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, e de representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca (Sedap) e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), além de outras lideranças. A visita no município ocorreu na última terça-feira (03).

Na ocasião, a autoridade estrangeira entrou em contato com os SAFs, que reúnem cacau, pimenta-do-reino, pupunha, cupuaçu, castanha do Pará, banana e açaí, já incluídos na merenda escolar do próprio município, preservando a cultura existente, por meio do projeto “Roça sem fogo”, desenvolvido há nove anos na região.

A ministra afirmou durante a visita que sem o desenvolvimento sustentável não há como alcançar a prosperidade almejada. “Estou vendo uma economia de baixo carbono formalizada aqui. E também estou vendo essas técnicas milenares de tomar os produtos da natureza e até como subprodutos, fertilizantes naturais e outros produtos tirados da natureza e feitos dentro da natureza. Então, tem sido um momento maravilhoso, muito especial”, afirmou.

Projeto – No Pará, 26 municípios são contemplados com o Projeto “Territórios Sustentáveis” que fomenta a economia de baixo carbono, inicialmente em locais onde há maior pressão de desmatamento. A ação integrada coordenada pela Semas reúne o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) e Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Todas as instituições estão unidas e articuladas para fomentar a agricultura familiar. Ainda por meio do projeto foi criada a ferramenta Agrotag, que sintetiza informações de regularidade ambiental, fundiária e produtiva, e recentemente foi lançada a Plataforma TS para dar escala às iniciativas que trabalham com a produção sustentável com baixas emissões.

A ministra, que veio ao Brasil participar da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também esteve em reunião com o governador Helder Barbalho, em Brasília, e na oportunidade afirmou que as iniciativas realizadas pelo Pará, que buscam produzir com baixas emissões, se alinham com os objetivos do Reino Unido.

Fonte: Agência Pará