REDENÇÃO: Fim de semana é marcado pela 4ª FEIRA JUNINA E 7º CIRCUITO JUNINO DE QUADRILHAS

Aconteceram neste final de semana, em Redenção, a 4ª Feira Junina Educacional, e o 7º Circuito Junino Regional de Quadrilhas. Realizada entre sexta (16) e domingo (18), a maior festa junina do sul do Pará foi prestigiada por milhares de pessoas.

Ao todo, 19 quadrilhas se apresentaram durante as três noites, nove delas formadas por alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Redenção, que se exibiram na noite de sexta-feira (16). Na ocasião foram selecionadas as três melhores.

Este ano foram pagos mais de R$ 66 mil em dinheiro aos vencedores do festival, a maior da história, além de prêmios para as barracas destaque.

Para o secretário municipal de Educação, Cultura e Lazer de Redenção, Prof. Vanderly Moreira, o festival junino 2023 foi um sucesso. “Foram três noites de muito espetáculo, onde todas as quadrilhas juninas proporcionaram um verdadeiro show. Graças ao apoio do nosso prefeito Marcelo Borges, nós pudemos realizar uma linda festa”, ressaltou.

Classificação e premiação das escolas municipais – sexta-feira (16)

1º lugar: Balão Dourado – Escola Municipal Zelina Gomes – R$ 10.000,00

2º lugar: Lumiar da Gabriela – Escola Municipal Irmã Gabriela – R$ 8.000,00

3º lugar: OBA Tradição – Escola Municipal Otávio Batista Arantes – R$ 5.000,00

4º lugar: Emoção Junina – Escola Municipal Kyaren Pérsia de Alcântara – R$ 2.000,00

5º lugar: Estrela Serrana – Escola Municipal Carlos Ribeiro – R$ 1.000,00

Outras quatro quadrilhas escolares se apresentaram para o público. Fulôr de Mandacaru, Escola Municipal Carlos Ribeiro; Magia Junina, Escola Municipal Cívico-Militar Eva Tomé de Souza; Explosão Junina de Redenção, Escola Municipal Maria Conceição Corrêa; e Luar do Sertão, Escola Municipal Rui Barbosa.

Já na noite de sábado (17), 10 quadrilhas juninas intermunicipais e do Estado do Tocantins se apresentaram no 7º Circuito Junino Regional: Coração Caipira, de Redenção; Sorriso Santanense e Esplendor Caipira, de Santana do Araguaia; Bagaceira Junina e Luar Junino, de Conceição do Araguaia; Rosa de Ouro, de Parauapebas; K-Tinguellê, de Canaã dos Carajás; e Encanto do Luar, Malacabados e Os Fei de Cun Força, de Araguaína (TO).

Cada quadrilha teve 25 minutos de apresentação. Nesse tempo, os jurados analisaram critérios como coreografia, figurino, repertório musical, entre outros.

Confira os resultados

1. Encanto do Luar – R$ 12.000,00

2. Malacabados – R$ 7.000,00

3. Coração Caipira – R$ 5.000,00

4. Rosa de Ouro – R$ 3.500,00

5. Luar Junino – R$ 2.500,00

Categorias:

Melhor Marcador: Encanto do Luar – R$ 2.000,00

Casal de Noivos: Rosa de Ouro – R$ 2.000,00

Melhor Rainha: Encanto do Luar – R$ 2.000,00

Miss Simpatia: Encanto do Luar – R$ 2.000,00

Miss Destaque: Encanto do Luar – R$ 2.000,00

Além das quadrilhas campeãs interestaduais e intermunicipais, também foram oferecidas premiações para as barracas destaques. Confira os resultados:

1° lugar: um notebook, um projetor, dois computadores de mesa, uma impressora colorida.

2° lugar: um notebook, um projetor, uma impressora colorida.

3° lugar: um notebook, um computador de mesa, duas impressoras.

4° lugar: um notebook, um computador de mesa, uma impressora.

5° lugar: um computador de mesa, uma impressora, uma impressora colorida.

(A Notícia Portal/ Ascom/Secretaria de Educação).