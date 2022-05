Sul do Pará: Redenção e Rio Maria fazem aniversário nesta sexta-feira

Neste 13 de maio as duas importantes cidades do sul paraense completam 40 anos de emancipação. Os Distritos de Redenção e Rio Maria foram emancipados em 13 de maio de 1982, através da Lei nº. 5.028, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia 26.03.82, assinada pelo então Governador do Estado do Pará, o Coronel Alacid da Silva Nunes.

As duas cidades nasceram da necessidade de colonização da região como parte dos grandes projetos de desenvolvimento.

Os primeiros prefeitos de Redenção e Rio Maria foram Arcelide Veronese e Adison Carvalho Laranjeira, respectivamente.

As economias dos dois municípios é voltada para a pecuária de corte em sua maior parte. Com a presença de grandes indústrias frigoríficas e o comércio que vem se destacando na composição do PIB das duas cidades.

Parabéns Rio Maria e Redenção pelos 40 anos de coragem e sucesso. (Redação – A Notícia Portal)