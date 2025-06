Polícia Civil prende homem acusado de matar a própria irmã em Rio Maria

A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (20). Ela foi encontrada morta, com o corpo em decomposição e lesões na cabeça, em uma área de mata.

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, sul do Pará, prendeu um homem em flagrante por homicídio nesta segunda-feira (23).A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (20) e foi encontrada morta, com o corpo em decomposição e lesões na cabeça, em uma área de mata.

Durante a investigação, os vizinhos apontaram o irmão da vítima como suspeito, relatando seu histórico de alcoolismo e maus-tratos com a vítima.Ele foi localizado e, em depoimento, teria confessado o crime, afirmando que, após uma discussão com a irmã, ela caiu, bateu a cabeça, e faleceu no local.

Com medo da reação dos vizinhos, ele arrastou o corpo da vítima até um matagal. O homem negou o uso de arma de fogo. Diante das confissões e dos demais indícios apurados, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito que passou pelos procedimentos necessários e está à disposição do Poder Judiciário. (A Notícia Portal com informações da Polícia Civil/ Foto Divulgação)