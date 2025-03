FPF lança curso de formação de árbitros; saiba como se inscrever

A iniciativa é realizada pela Escola Paraense de Formação de Árbitros e tem como objetivo capacitar novos profissionais no Pará

A Federação Paraense de Futebol (FPF) abriu inscrições para a nova turma do Curso de Formação de Árbitros de Futebol 2025. A iniciativa é realizada pela Escola Paraense de Formação de Árbitros e tem como objetivo capacitar novos profissionais para compor o quadro de arbitragem da entidade, abrindo portas para quem deseja trilhar carreira no apito.

O curso é voltado para homens e mulheres com idades entre 17 e 35 anos, que tenham ensino médio completo ou estejam cursando a última série em 2025. As pré-inscrições acontecem entre os dias 21 de março e 11 de abril de 2025, e o link para o formulário está disponível no site da FPF.

Com duração de seis meses, o curso terá carga horária de 240 horas e aulas presenciais aos sábados em Belém, além de encontros online em datas definidas. O conteúdo vai desde as regras do futebol até preparação física, psicologia, nutrição e primeiros socorros. Os alunos também terão a oportunidade de aprender sobre o VAR, além de realizar estágio supervisionado.

As atividades começam no dia 24 de abril, com uma Aula Magna, e a diplomação está marcada para o dia 24 de outubro de 2025. São oferecidas 50 vagas.

Serviço:

• Pré-inscrições: 21/03 a 11/04/2025

• Início das aulas: 24/04/2025

• Conclusão: 24/10/2025

• Duração: 6 meses (240 horas)

• Vagas: 50

• Investimento: R$ 2.100,00 (matrícula de R$ 300 + 6 parcelas de R$ 300)

• Pagamento: Cartão, débito, Pix, boleto ou dinheiro

• Inscrições: Acesse aqui

• Contato: (91) 98286-8198 (Olivaldo da Silva Moraes)

• E-mail: ca-pa@fpfpara.com.br (A Notícia Portal/ Fonte: O Liberal)