PARÁ: SEFA apreende minério de ferro transportado irregularmente em carreta

Uma carreta que transportava 31.5 toneladas de minério de ferro com nota fiscal irregular foi apreendida no Km 09 da rodovia BR-230 (Transamazônica), em Marabá, no sudeste do estado, por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da Unidade de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no sudeste do Pará. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 16. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

A carreta ia de Senador José Porfírio, também no sudeste paraense, para Sete Lagoas, em Minas Gerais. “Ao consultarmos a documentação fiscal verificamos a falta de idoneidade. A empresa emissora da nota fiscal é uma madeireira e não pode, de acordo com a legislação, comercializar minério. Além disso, não houve o recolhimento do imposto estadual referente à mercadoria”, informou o fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola, coordenador da unidade fazendária de Carajás.

O produto apreendido também não tem certificado de origem ambiental. “O caso foi comunicado à Polícia Federal, com quem temos uma parceria de trabalho, e que vai receber o minério ainda hoje, e uma das providências será periciar o material e verificar se é mesmo minério de ferro ou outro produto. A empresa é reincidente, pois há 20 dias tentou burlar a fiscalização estadual, transportando minério de manganês, que também foi entregue à PF”, informou o fiscal de receitas. (O Liberal)