Polícia investiga série de roubos e abate ilegal de gado em Santana do Araguaia

A Polícia Civil de Santana do Araguaia, no sul do Pará, está investigando uma série de crimes que vêm atingindo pequenos e médios produtores rurais do município. Os casos envolvem o roubo e o abate clandestino de gado em propriedades localizadas na zona rural.

De acordo com as investigações, os criminosos têm agido de forma constante, promovendo ataques às áreas de pastagem, onde os animais são abatidos no próprio local. Após a ação, os suspeitos retiram apenas a carne, deixando para trás as carcaças, cabeças e couros no meio do pasto.

A situação foi denunciada publicamente pelo vereador Glaucione Silva Costa, conhecido como “Gaguim”, que utilizou as redes sociais para cobrar providências das autoridades e dos órgãos de segurança. Segundo ele, os crimes têm causado prejuízos significativos aos produtores e gerado insegurança no campo.

Diante da gravidade dos fatos, as polícias Civil e Militar intensificaram as buscas por informações que possam levar à identificação e prisão dos responsáveis. O vereador informou ainda que está sendo oferecida uma recompensa para quem colaborar com dados que ajudem a esclarecer o caso.

As autoridades reforçam a importância da participação da comunidade rural, destacando que denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais, contribuindo para o combate à criminalidade na região. (A Notícia Portal com infrmações do Portal de Notícias do Dinho Santos)