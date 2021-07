Bolsonaro passa bem e segue sem previsão de alta, diz novo boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada, informa boletim médico divulgado nesta sexta, 16, pelo Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde o presidente está internado. Em nota, o hospital reforça que não há previsão de alta médica para o presidente.

O comunicado assinado pelo médico Antônio Macedo e equipe não informa se o presidente está se alimentando bem pela via oral, conforme previsto. Segundo nota sobre o estado de saúde do presidente divulgada na quinta à noite, a sonda nasogástrica – para levar alimentos e hidratação diretamente ao estômago – havia sido removida e para a manhã desta sexta estava prevista a retomada da alimentação pela via oral.

Uma foto do presidente circulando pelo hospital foi publicada em suas contas nas redes sociais na manhã desta sexta. Na madrugada, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou uma foto de Bolsonaro com outra paciente do hospital. Bolsonaro aparece de pé — usando sonda — ao lado de uma mulher que está na maca.