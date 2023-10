Famílias da Apyterewa ganham prazo até dia 31 de outubro para deixar a área em São Félix do Xingu

As famílias que moram na extensão Apyterewa, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, terão prazo até o dia 31 de outubro para deixarem a área. A informação foi confirmada pela Secretaria-Geral da Presidência da República nesta quinta-feira (5). O novo prazo é uma vitória do governador Helder Barbalho (MDB), do prefeito João Cleber (MDB), do deputado estadual Torrinho Torres (Podemos), do deputado federal José Priante (MDB) e da mobilização de associações de produtores rurais.

Os moradores estão sendo cadastrados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), como informou o Governo Federal, por nota. Caso haja perfil, os produtores e suas famílias serão incluídos em programas sociais ou mesmo inseridos no Programa de Reforma Agrária. A operação, no entanto, não foi encerrada. Por outro lado, agora dá mais tempo para que as pessoas possam se planejar para sair da área.

O prefeito João Cleber agradeceu a sensibilidade e apoio do governador Helder Barbalho e trabalho de articulação dos deputados Torrinho e Priante. “Até o dia 31, esse prazo que conseguimos, não haverá apreensão de gado e nem quaisquer ações que exijam saída imediata da população. A Prefeitura de São Félix do Xingu e o Governo do Pará farão um mutirão de serviços e apoio às famílias para conseguirmos tratar essas pessoas com todo o respeito, apoio e dignidade que merecem”.

“Apesar da decisão judicial determinar a desocupação imediata, com as retiradas dos animais do território , será concedido o prazo de até o dia 31 de outubro para a retirada voluntária dos ocupantes e de seus bens e do gado”, reforçou o Governo Federal por nota. O prefeito João Cleber e o deputado Torrinho continuam em Brasília, em busca de mais soluções para resguardar os direitos e a dignidade de todos os moradores da Apyterewa.

