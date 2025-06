Motocicleta furtada é recuperada pela PM em Sapucaia; suspeito confessou envolvimento

Uma motocicleta Honda Pop 100, de cor branca e ano 2021, que havia sido furtada na madrugada do dia 6 de junho, foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), durante a Operação Saturação, sob comando do Cel. Formigosa, do CPR XIII.

A ação foi conduzida pela guarnição do 85º Pelotão Destacado de Sapucaia (VTR 1710), composta pelo 3º Sargento Sousa, Cabo Francisco e Soldado Ezequiel. Os policiais foram acionados pelo NIOP após uma denúncia anônima apontar que o veículo estaria sendo conduzido por um indivíduo identificado como Danilo Pinto Maciel, conhecido pelo apelido de “Abrobão”.

Segundo a denúncia, Danilo teria abandonado a motocicleta em frente à Auto Elétrica Ribeiro. Um vídeo encaminhado pelo investigador Albuquerque ao comandante do 85º PD mostrava o suspeito deixando o local.

Durante patrulhamento, por volta das 23h, a equipe localizou o suspeito caminhando pela Rua Hiléia, nas proximidades do Auto Posto Disney, no Setor Sol Nascente. Ele trajava as mesmas roupas vistas nas imagens e, ao ser abordado, confessou ter abandonado o veículo, alegando que agiu a pedido de uma mulher identificada apenas como “Paulinha”, cujo paradeiro não soube informar. Apesar das diligências realizadas na tentativa de localizar a mulher mencionada, ela não foi encontrada.

O acusado, a vítima e a motocicleta que estava com a ignição arrombada foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sapucaia, onde o caso foi apresentado ao investigador Leandro e ao delegado de plantão José Rodrigues Taborda. A ação integra os esforços da PM em intensificar o combate a crimes patrimoniais na região sul do Pará. (Roney Braga com informações da PMPA)