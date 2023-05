Ourilândia do Norte: Governo do Pará entrega Hospital Regional da PA-279

Com quase 13 mil metros quadrados de área construída, o Hospital Regional da PA-279, em Ourilândia do Norte, será entregue pelo Governo do Pará, nesta quinta-feira (18). A unidade vai oferecer serviços de média e alta complexidade, incluindo hemodiálise, em benefício da população de 15 municípios da região de integração do Araguaia.

A entrega do novo hospital contará com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho. O hospital é mais uma ação para a melhor prestação de serviços médicos, com eficiência e qualidade, por meio da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS). A criação do hospital evita que grandes grupos de moradores se desloquem para acessar em outras cidades tratamentos especializados.

Estrutura e serviços – A unidade tem quatro andares, recepção, ambulatório, farmácia, setores de internação com 120 leitos, sendo 90 operacionais e 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, pediátrica e adulto, além de estacionamento e área de circulação.

Como suporte a todos esses serviços, o HRPA279 também tem um centro de apoio diagnóstico para a realização de exames laboratoriais, de imagem e métodos gráficos como Raios-X, mamografia, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia entre outros.

A nova unidade será referência em atendimento ambulatorial e hospitalar nas especialidades de pediatria, obstetrícia de alto risco, traumatologia, cirurgia geral, oftalmologia, oncologia e cardiologia.

Nefrologia – O novo Hospital Regional da PA 279 terá ainda o Serviço de Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise), com dez máquinas para atender pacientes renais crônicos.

Além de Ourilândia do Norte, o HRPA279 atenderá a população dos municípios de Conceição do Araguaia, Água Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã, Xinguara.

Mais saúde por todo o Pará: desde 2019, o Governo do Pará entregou sete hospitais no estado: Hospital Regional Dr. Abelardo Santos; Hospital Regional Público de Castanhal; Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba; Hospital Regional Público do Caetés, em Capanema; Hospital Público Geral Castelo dos Sonhos; Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa, em Abaetetuba, e agora, o Hospital Regional da PA 279, em Ourilândia do Norte.

Policlínicas – Três estão em funcionamento: Policlínica do Caetés; Policlínica de Tucuruí e Policlínica Metropolitana. Outras quatro unidades estão em construção em Marabá, Santarém, Breves e Altamira, para ampliar a rede de atendimento de saúde à população.

Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (NATEA) – Há três em funcionamento: Tucuruí, Capanema e Belém (CIIR) e outros quatro em construção nas Policlínicas de Marabá, Santarém, Breves e Altamira. O Governo do Pará também está construindo o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA, na capital.

Central Estadual de Transplantes – Em 2022, o Governo do Pará garantiu a sede própria da Central Estadual de Transplantes (CET-PA), que fica na Santa Casa de Misericórdia, em Belém.

Hospitais reconstruídos – O Governo também já realizou obras de reconstrução nos Hospitais de Salinópolis, Santa Casa de Misericórdia, Ophir Loyola e no Hospital Regional do Sudeste, em Marabá.

Equipamentos – Foram entregues 166 ambulâncias, sendo 42 UTIs e as demais de simples remoção.

Descentralização do atendimento – o Estado entregou 6 novos Centros de Hemodiálise no Pará: no Hospital Regional Público do Marajó; no Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba; no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá; no Hospital Santa Rosa, em Abaetetuba; na Policlínica de Tucuruí e na Policlínica do Caetés, em Capanema.

Em 4 anos o Governo realizou 92 convênios para construção, reforma, ampliação ou aquisição de equipamentos para aprimorar a saúde dos 144 municípios paraenses. (A Notícia Portal/ Agência Pará)

LEIA TAMBÉM NO