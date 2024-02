Funcionários da Dínamo Engenharia ameaçam greve após descumprimento de acordo”

Nesta segunda-feira (5), funcionários da Dínamo Engenharia, empresa prestadora de serviços da Equatorial, começaram a se mobilizar para realizar uma greve para protestar contra o descumprimento do acordo firmado em novembro de 2023 após uma paralização dos trabalhadores da empresa.

No mês de novembro do ano passado, os empregados da Dínamo, fizeram paralização reivindicando uma série de direitos trabalhistas que não estavam sendo cumpridos. Houve protestos em várias cidades do sul do Pará, incluindo Marabá, Tucuruí, Parauapebas e Redenção. Essa paralização resultou em um acordo

Entre as obrigações assumidas, destacam-se o pagamento de férias em dobro e horas extras, regularização do FGTS dos colaboradores ativos até janeiro de 2024, apresentação de proposta de plano de saúde e cronograma de manutenção dos caminhões, entre outras. O compromisso, válido a partir da assinatura, possui eficácia de título executivo extrajudicial, podendo ser executado perante a Justiça do Trabalho, conforme estipulado no CPC e na CLT.

A empresa Dínamo Engenharia tem cerca de 600 funcionários, em Redenção, tem aproximadamente 70. Eles alegam que o acordo não está sendo cumprido, o que pode levar a outra paralização. Imagens que circulam na internet mostram uma ação nesse sentido que iniciou em Marabá nesta manhã, mas que foi impedida pela Polícia.

Os trabalhadores alegam estar sofrendo perseguição por parte da empresa. De acordo com eles, todos os funcionários que estavam à frente na primeira greve foram demitidos, enquanto os demais estão sendo alvo de perseguição, sendo dispensados por motivos considerados de justa causa por qualquer motivo. (A Notícia Portal, redação)