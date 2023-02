Saiba quem é a única paraense a obter nota mil na redação do Enem 2022

Uma jovem, de 17 anos, identificada como Maria Janaína Santos Souza, de Itaituba, no Pará, foi a única paraense que obteve nota mil na redação no Enem 2022. Segundo O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram contabilizadas 26 redações nota mil em todo Brasil. O tema da redação no último ano foi: “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Maria Janaína é estudante da escola municipal Marechal Rondon, ela exaltou o esforço e o suporte dado pelos professores da escola. E afirmou que tudo foi planejado com estratégias para que todos pudessem se sair bem no Enem. “Eles foram fundamentais, essenciais! (…) Os professores foram brilhantes”, disse a estudante a um portal local.

Ela também relatou que seus únicos momentos de lazer eram aos domingos à tarde. “Fora isso, eu sempre tava praticando, respondendo questões de edições passadas, e lendo bastante, porque isso é fundamental”, finalizou. A estudante tem o sonho de ser médica.

Confira a lista por estados:

Rio de Janeiro: 5

Ceará: 1

Rio Grande do Norte: 1

Pernambuco: 1

Alagoas: 1

São Paulo: 1

Piauí: 1

Minas Gerais: 5

Bahia: 2

Rio Grande do Sul: 1

Distrito Federal: 1

Paraíba: 1

Pará: 1

Amazonas: 2

Amapá: 1

Fonte: Portal Giro