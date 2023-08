REDENÇÃO: Morte de Lorena Coimbra causa comoção

A morte da Adolescente Lorena Silva Coimbra (12), filha do comunicador Vandeir Coimbra, irmão do falecido ex-prefeito Vanderley Coimbra causa grande comoção na cidade de Redenção. O óbito ocorreu no último sábado (29).

Ela ficou sete dias em coma no Hospital Regional após sofrer um grave acidente de moto no dia 21, onde teve um grande impacto no tórax, prejudicando os rins e fígado, levando a muita perca de sangue.

Lorena estava com a amiga Ana Cristina, também de 12 anos, teve ferimentos graves, necessitando de cirurgias no fígado, baço, maxilar e olho direito. Ana Cristina também foi entubada, mas os aparelhos já foram retirados e seu quadro é estável.

Lorena morava no setor Átila Douglas. Na ausência dos pais, a adolescente pegou a chave da moto Honda Pop 100 e saiu junto com a amiga Ana Cristina. O acelerador da moto, teria travado imprimindo alta velocidade e bateram fortemente contra um poste da rede elétrica e foram socorridas pelo SAMU. (A Notícia Portal, redação)