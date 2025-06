Redencenses se despedem do desportista Di Sousa

Uma notícia desagradável pegou de surpresa os desportistas de Redenção com o falecimento de Wilson de Sousa, conhecido por Di Sousa, pessoa que matinha uma ótima convivência no meio esportivo e social de Redenção.

Segundo informações Di Sousa cometeu suicídio na manhã desta segunda-feira (02). Wilson de Sousa era servidor público municipal e deixa cinco filhos. Wilson foi treinador dos principais times de futebol de Redenção e também da seleção municipal em campeonatos regionais. Wilson de Sousa fazia parte do “Máster Ouro”, do Colorado. (A Notícia Portal com informações do Bolg Otávio Araújo)