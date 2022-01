Redenção: Volta às aulas na Rede Municipal de Educação inicia com aulas 100% presenciais

A segunda-feira na cidade de Redenção foi marcada pela volta às aulas nas 45 escolas da rede Pública Municipal de Ensino. O ano letivo teve início em todas as unidades escolares coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SEMEC, localizadas na área urbana e rural, com 100% dos alunos em sala de aula.

O retorno foi marcado com escolas decoradas, músicas atrativas e animadas, tudo para promover um ambiente acolhedor dentro do ambiente escolar.

O secretário municipal de Educação, professor Vanderly Moreira, acompanhou a acolhida dos alunos em algumas escolas, aproveitando o momento para inspecionar o cumprimento das medidas exigidas pelo protocolo sanitário da Organização Mundial de Saúde, no combate a pandemia da coronavírus. Todas as escolas seguem as orientações do protocolo de saúde, como uso de máscaras, álcool em gel, higienização das mãos e outras medidas.

A aluna Ana Cristina Oliveira, disse que estava feliz em poder voltar a estudar de forma 100% presencial, pois todos os dias poderá estar vindo para a escola. ‘’Eu estou muito feliz em poder voltar a estudar todos os dias na escola, estava ansiosa, por poder voltar para a escola, com todos os meus colegas na sala de aula’’. O secretário municipal de Educação, professor Vanderly Moreira, disse que o retorno está sendo feito dentro de um processo de segurança, com o protocolo sanitário sendo obrigatório, assim temos a confiança e a certeza que vamos viver dias melhores na educação e no aprendizado e rendimento escolar dos alunos’’, disse Vanderly Moreira.

Na Escola Maria Conceição, os alunos foram recepcionados na chegada por todos os servidores que a integram; a equipe da unidade escolar, em seguida participaram de uma apresentação de todos os professores e servidores lotados na unidade escolar, um devocional com o Pastor Iranildo, que atua como Coordenador da BNCC na Semec e dinâmicas com o professor Rodrigo Silva Oliveira. Após o término das atividades em quadra os alunos seguiram para as salas de aula, para as atividades com os professores.

(Com informações: Blog Dinho Santos)