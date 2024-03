Equatorial Pará Investirá R$ 2,6 Bilhões para Levar Energia a Mais 280 mil Pessoas

O Grupo Equatorial Energia assinou, nesta quinta-feira (29), o maior contrato do Programa Luz Para Todos no Brasil, em parceria com o Governo Federal, para levar energia elétrica a cerca de 280 mil pessoas no Pará até 2025. O investimento totalizará R$ 2,6 bilhões e contemplará 55 municípios, com quase 70 mil ligações convencionais e remotas planejadas ao longo do período.

O contrato histórico foi formalizado durante evento realizado em Breves, na Ilha de Marajó, e contou com a participação do CEO do Grupo Equatorial Energia, Augusto Miranda, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do governador do Pará, Helder Barbalho, além de outros executivos e autoridades. Os municípios do sul do Pará que serão beneficiados são: Tucuruí, Santana do Araguaia, Jacundá, Parauapebas, Rondon do Pará, Santa Maria das Barreiras e São Félix do Xingu.

Por meio do Programa Luz Para Todos (PLPT), a Equatorial Pará planeja realizar o maior número de ligações e extensão de rede desde sua entrada no estado. O PLPT convencional incluirá 415 travessias e 14 mil quilômetros de rede para aproximadamente 40 mil ligações, enquanto o PLPT remoto, utilizando placas solares, atenderá quase 30 mil ligações. As obras abrangerão ilhas, unidades de conservação, aldeias indígenas, escolas, postos de saúde e outras áreas sem acesso à energia elétrica.

Com 11 anos de gestão da concessão no Pará, o Grupo Equatorial Energia já realizou mais de 170 mil ligações em todo o estado, beneficiando 680 mil pessoas pelo Programa Luz Para Todos. Além dos investimentos financeiros significativos, a empresa tem se dedicado a melhorar os serviços e desenvolver iniciativas sociais, culturais e esportivas nas comunidades paraenses, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da região. (A Notícia Portal, com informações de Equatorial)