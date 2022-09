Bayern x Barcelona: onde assistir, escalações e palpites do jogo da Champions

Jogo promove primeiro reencontro de Lewandowski com clube alemão depois da transferência para o Barça.

O jogo entre Bayern de Munique e Barcelona reserva uma das principais histórias da fase de grupos da Champions League. Na partida desta terça-feira, (13), às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do grupo C, o atacante Robert Lewandowski, hoje no Barça, reencontra o ex-clube na Arena de Munique. O ge acompanha o jogo em Tempo Real.

O Bayern já garantiu uma vitória importante sobre a Inter de Milão, fora de casa, na estreia e agora tem mais um desafio pela frente no duelo com o Barcelona. Mesmo sem Lewandowski, o clube alemão já imprimiu goleadas neste início de temporada, o que leva a equipe a uma marca superior a três gols por jogo. Por outro lado, empatou as últimas três partidas pela Bundesliga. Jogando em casa, o time bávaro pode ser considerado favorito.

O Barcelona tem aproveitado o reforço de Lewandowski, tendo sido a goleada sobre o Viktoria Plzen, na semana passada, um sinal claro do novo ataque catalão. Assim como o adversário desta terça, o time espanhol tem balançado a rede com frequência e também tem uma média acima dos três gols por partida. A expectativa do clube espanhol é que Lewa se sinta em casa atuando em Munique e faça valer a “lei do ex” em busca da vitória.

Confira abaixo todas as informações do jogo:

Bayern x Barcelona

Estádio: Arena de Munique, Munique (Alemanha)

Horário: 13/09, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Danny Desmond (Holanda)

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich e Sabitzer; Sané e Musiala; Müller e Mané. Técnico: Julian Nagelsmann.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García e Marcos Alonso; Gavi, Busquets e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Desfalques

Bayern de Munique: Coman e Sarr.

Barcelona: ninguém.

Estatísticas

Bayern de Munique:

9 jogos

6 vitórias

3 empates

31 gols marcados

8 gols sofridos

Barcelona

6 jogos

5 vitórias

1 empate

20 gols marcados

2 gols sofridos

Palpites ge

Caíque Andrade: Bayern 3 x 2 Barcelona

Daniel Mundim: Bayern 2 x 2 Barcelona

Matheus Tibúrcio: Bayern 2 x 1 Barcelona

Thiago Benevenutte: Bayern 3 x 1 Barcelona. (A Notícia Portal / com informações do GE).