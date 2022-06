Enfermeira morre em acidente na PA-449 entre Conceição e Floresta do Araguaia

Um trágico acidente ceifou a vida da enfermeira da Vale, Virgiany Carla Gomes de Araújo, de 47 anos de idade. Ela morreu após perder o controle do veículo Fiat Strada que dirigia e cair de uma ponte dentro do córrego conhecido como “Tabocão”.

O acidente foi na rodovia PA-449, entre os municípios de Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia, no sul do Pará. O corpo foi encontrado dentro do córrego na manhã de quinta-feira (2/5), entre a localidade de Bom Jesus e a cidade de Floresta do Araguaia.

Segundo informações de familiares, Virgiany saiu de Parauapebas, no sudeste do estado, com destino a chácara da família, que fica localizada no município de Floresta do Araguaia. Tudo indica que a enfermeira perdeu o controle do veículo em uma curva próximo da cabeceira da ponte, que é de madeira, e despencou dentro do córrego. Ela não conseguiu sair do carro e morreu afogada.

Assim que o corpo dela foi localizado, populares, como não a conheciam, divulgaram o caso pelas redes sociais, para tentar localizar parentes. O que aconteceu pouco depois.

