Conceição do Araguaia-PA: Menor é apreendido pela PM por suspeita de tráfico

Uma equipe da Polícia Militar apreendeu no último sábado (4), um adolescente flagrado com uma quantidade de material entorpecente em Conceição do Araguaia, região sul do Pará.

Os agentes de segurança pública realizaram uma abordagem preventiva a um indivíduo, que foi flagrado portando 4 porções de crack. Dentro da residência dele, a PM encontrou, em uma bolsa, meia barra de maconha, uma embalagem de cocaína, balança de precisão e uma quantia em dinheiro no valor de R$1.204,00 em espécie.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município de Conceição do Araguaia.

O suspeito, por se tratar de um menor de idade, foi solicitado o apoio do Conselho Tutelar para a realização dos procedimentos administrativos legais. (Informações-PM)

FONTE: Blog do Luiz Pereira